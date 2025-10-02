La Gobernación de Boyacá, a través de TierraSua, adelanta varios proyectos en el departamento

Tunja

Varios proyectos de obras viales está adelantando la Gobernación de Boyacá en diferentes municipios del departamento a través de convenios con TierraSua.

La empresa TierraSua continúa adelantando convenios de obra con municipios como Umbita, Samacá, Ráquira, Tunja y Duitama, entre otros son las obras que se están adelantando en este momento.

“TierraSua es un ente ejecutor de regalías, avalado por la Agencia Nacional de Planeación, del DNP y Ministerio de Hacienda. Tenemos todo el acceso a la plataforma y ya estamos ejecutando cuatro obras en el departamento de Boyacá, una tan importante como es un kilómetro y medio entre Úmbita y Puente Sisa, donde ya llevamos un avance prácticamente del 5%. Estamos ejecutando también ya 4.2 kilómetros de la troncal del carbón desde Samacá hacia Lenguazaque o Ráquira, y estamos ejecutando 4.26 kilómetros de pavimentación entre Ráquira y el casco urbano de la Candelaria. También empezaremos a hacer la ampliación del colegio urbano del municipio de Berbeo y haremos también una cubierta en el colegio Julio Flores de la ciudad de Chiquinquirá, todo esto por regalías”, indicó Jhon Ernesto Carrero, gerente de TierraSua.

De otro lado, se están adelantando algunas obras en el municipio de Duitama, en donde recientemente el gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya entregó siete volquetas.

“Empezaremos a hacer una cubierta en el sector de Cargua en Duitama, y haremos otra cubierta también, todo esto por regalías, todo absolutamente por regalías, y ya firmamos un convenio para iniciar el mantenimiento urbano de la ciudad de Duitama. Lo que el señor Gobernador entregó la maquinaria, las volquetas, las sencillas y las doble troques en la vía atrás del Hospital de Duitama, fue un convenio verbal que se hizo con la ciudad de Duitama, donde ellos aportaron absolutamente toda la maquinaria y TierraSua aportó el material, que es la mezcla tensa en caliente o el pavimento, la instalación”, agregó Carrero Villamil.

En Tunja también se adelantarán varios proyectos en diferentes sectores de la capital boyacense.

“Para Tunja viene una gran noticia, que va a ser la mayor inversión que va a hacer un departamento, son 12.500 millones de pesos para el mejoramiento de las vías urbanas en la ciudad. Lo va a ejecutar TerraSua con la maquinaria, con su equipo de recursos humanos y con todo lo que tenemos nosotros para poder ejecutar. Lo vamos a hacer arriba de la vía, desde la Glorieta Norte hasta la salida de Moniquirá, seis kilómetros que vamos a arreglar y esperamos que antes de diciembre esta vía quede totalmente nueva, demarcada, señalizada, tanto verticalmente como horizontalmente. Otra vía que intervendremos urgentemente es desde la salida a Villa de Leyva, que es un kilómetro, que va desde el semáforo donde quedaba el antiguo Tránsito y Transporte de Tunja hasta el semáforo saliendo a Villa de Leyva, le reemplazaremos toda la carpeta, la señalizaremos también tanto verticalmente como horizontalmente. Otra vía que arreglaremos será la Avenida Colón, desde Los Tiestos hasta la 11, que es toda la 14 y 13, que ya se está deteriorando, que ya lleva más de 17 años de pavimentada, entonces la arreglaremos”, dijo.

Otros proyectos que se adelantará será la pavimentación de la avenida Olímpica, tramo que viene desde la glorieta del Gobernador hasta la glorieta Norte. Y otra vía que se va a intervenir es la carrera 11 entre el Bosque de la República y Los Hongos, así mismo la construcción de un moderno Polideportivo en el sector de Runta.