Investigan a juez por pagos millonarios a dudosas clínicas y hospitales ligados a EPS Asmet Salud

Luego de las revelaciones de la Unidad Investigativa de Caracol Radio, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación en primera instancia en contra del juez de Concordia, Antioquia, Juan Carlos Mantilla Ronderos, que estaría involucrado en una nueva presunta modalidad para desfalcar los dineros de la salud.

La seccional disciplinaria en Antioquia evaluó las pruebas y decidió compulsar copias para su eventual investigación. El proceso ahora está en la fase de reparto para asignar un magistrado investigador.

En concreto este juez ha emitido al menos 17 sentencias a favor de clínicas y hospitales de otras regiones el pais que han acudido a su despacho para reclamar dineros de la intervenida EPS, Asmet Salud.

Una nueva presunta modalidad

El juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia, en Antioquia, se convirtió en el despacho judicial favorito para demandar a la intervenida AsmetSalud, con aparentes decisiones judiciales “expres” se ordenó el pago de más de $100 mil millones a clínicas que aparecen en el entramado de presuntos desvíos de los dineros de la salud a paraísos fiscales.

Ese juzgado se convirtió en la plataforma preferencial para legalizar acuerdos de pagos entre la intervenida EPS AsmetSalud y varias clínicas de diferentes zonas del territorio nacional, a pesar de que ese juzgado no tendría competencia ni por territorio y por cuantía.

El juez que ha emitido 17 decisiones en favor de las clínicas se llama Juan Carlos Mantilla Ronderos, durante el 2024 y en lo corrido de este 2025 ese juez le ordenó a AsmetSalud pagar más de $103.436 millonesa cuestionadas IPS. Ahora este juez será investigado.