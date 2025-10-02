Fiscalía imputó al subdirector de la UNGRD, José Ricardo Hurtado por presunta corrupción en la Armada

La Fiscalía general de la Nación imputó al actual subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo -UNGRD- José Ricardo Hurtado Chacón los delitos de prevaricato por acción agravado; destrucción, supresión y ocultamiento de documento público; falsedad ideológica en documento público; y fraude procesal.

Los hechos por los que se le investiga al vicealmirante en retiro de la Armada Nacional, ocurrieron el 29 de noviembre de 2015, cuando presuntamente ordenó la liberación de tres tripulantes de una lancha tipo go fast con 530 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que habían sido capturados en flagrancia en jurisdicción del Golfo de Morrosquillo.

“Al día siguiente, el entonces vicealmirante José Ricardo Hurtado Chacón, quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico N°73, con sede en Urabá, habría ordenado verbalmente dejar en libertad a los detenidos, un ciudadano hondureño y dos colombianos; destruir los documentos que soportaban las detenciones en situación de flagrancia y elaborar informes en los que se omitiera información de los tripulantes de la lancha”, señala la investigación.

Además, presuntamente permitió que un capitán de Policía Nacional asumiera las funciones de policía judicial del caso, desplazando a otros uniformados que estaban asignados a la unidad naval que realizó el operativo en alta mar.