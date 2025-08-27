Procuraduría sanciona a exdirectores de la UNGRD por omisiones en emergencia de la Mojana

Colombia

La Procuraduría General sancionó con tres meses de suspensión a los exdirectores generales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González Angulo y Javier Pava Sánchez, por omisiones en la ruptura del jarillón en Caregato, en Bolívar, y no darle un manejo adecuado a las acciones que debían tomar para evitar afectaciones a los habitantes de la Mojana.

En el caso de González Angulo, al pasar por alto su deber se generó la ruptura del dique o jarillón, tras lo que suscribió un contrato sin tener en cuenta las obras de emergencia necesarias para cerrar el boquete y que, a pesar de haber requerido prórroga en el plazo de ejecución y adición presupuestal, una vez venció el término del contrato y agotado el presupuesto no se logró superar la contingencia.

Por su parte, sobre la actuación de Pava Sánchez, la entidad resaltó que omitió su obligación de coordinar la formulación y hacer seguimiento a planes para el manejo del desastre, lo que implicó mantener abierto el boquete del dique - jarillón, no obstante ser de público conocimiento y trascendencia nacional esta emergencia, y haber visitado el lugar de los hechos el 7 de septiembre de 2022.

En ambos casos el Ministerio Público consideró quebrantados los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad que rigen la función administrativa, por lo que calificó la falta disciplinaria en que incurrieron como grave cometida a título de culpa grave.