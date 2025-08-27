Procuraduría sanciona a exdirectores de la UNGRD por omisiones en emergencia de la Mojana
La ruptura del jarillón de Caregato ocasionó la emergencia en Bolívar.
Colombia
La Procuraduría General sancionó con tres meses de suspensión a los exdirectores generales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González Angulo y Javier Pava Sánchez, por omisiones en la ruptura del jarillón en Caregato, en Bolívar, y no darle un manejo adecuado a las acciones que debían tomar para evitar afectaciones a los habitantes de la Mojana.
En el caso de González Angulo, al pasar por alto su deber se generó la ruptura del dique o jarillón, tras lo que suscribió un contrato sin tener en cuenta las obras de emergencia necesarias para cerrar el boquete y que, a pesar de haber requerido prórroga en el plazo de ejecución y adición presupuestal, una vez venció el término del contrato y agotado el presupuesto no se logró superar la contingencia.
Por su parte, sobre la actuación de Pava Sánchez, la entidad resaltó que omitió su obligación de coordinar la formulación y hacer seguimiento a planes para el manejo del desastre, lo que implicó mantener abierto el boquete del dique - jarillón, no obstante ser de público conocimiento y trascendencia nacional esta emergencia, y haber visitado el lugar de los hechos el 7 de septiembre de 2022.
En ambos casos el Ministerio Público consideró quebrantados los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad que rigen la función administrativa, por lo que calificó la falta disciplinaria en que incurrieron como grave cometida a título de culpa grave.