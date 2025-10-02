Este fin de semana podría confirmarse el primer descendido del año a la B: Atención a las cuentas

El fútbol colombiano entra en etapa de definiciones a falta de siete fechas para que concluya el Todos Contra Todos de la Liga 2025-II. No solamente están en juego los clasificados a los cuadrangulares finales, también los equipos que buscan mantener la categoría.

La jornada de este sábado podría definir el primer equipo que jugará en la segunda división del fútbol colombiano en el 2026, un club que ha disputado las últimas ocho temporadas en la A.

¿Quién podría descender este fin de semana?

Se trata del Envigado, club antioqueño que ha dado al país grandes e históricos jugadores que han pasado por sus divisiones inferiores, destacando, por nombrar algunos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Fredy Guarín y Jhon Jader Durán, entre otros.

La situación del equipo naranja es crítica, actualmente es penúltimo en la tabla del descenso con un promedio de 0.84, ni siquiera sumar los 21 puntos que le faltan le aseguraría la salvación.

Envigado descenderá a la segunda división del fútbol colombiano si este sábado no derrota al Atlético Bucaramanga en territorio antioqueño. Un empate le significaría como máximo llegar a un promedio de 0.94, lo que haría que Boyacá Chicó, rival más cercano en dicha tabla, se haga inalcanzable aún sin sumar más puntos.

Pese a que está por debajo en la tabla y con un peor promedio, Unión Magdalena tiene aún unas chances más, al tener un promedio centrado solamente en lo hecho durante el último año, no contando los tres años anteriores, como pasa con los equipos que han venido disputado la primera división en las últimas temporadas.

Envigado se encuentra en la A desde la temporada 2008, año en el que incluso llegó a disputar las instancias definitivas del campeonato. Ha estado dos veces en la B, pero solo cuenta con un descenso en su historia, en el 2006, permaneciendo únicamente un año.

Tabla del descenso