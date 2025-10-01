Tunja

Paipa convoca a concurso navideño de pesebres comunitarios

Paipa lanzó el concurso “La Navidad que nos mueve”, que invita a las Juntas de Acción Comunal a crear pesebres comunitarios con identidad cultural y sostenibilidad.

ALCALDIA DE PAIPA

ALCALDIA DE PAIPA

Felipe Carreño

Caracol Radio

El municipio de Paipa abrió oficialmente la convocatoria para el concurso navideño «La Navidad que nos mueve», una iniciativa que busca integrar a las 69 Juntas de Acción Comunal en la creación de pesebres comunitarios. El secretario de Gobierno, David Ricardo Camargo, explicó en Caracol Radio que «...la inscripción estará abierta del 1 al 31 de octubre, con un máximo de 30 cupos, y tendrá como base los nueve pilares de la marca Paipa, fortaleciendo la identidad cultural y la sostenibilidad ambiental...».

La propuesta, liderada por la administración municipal, pretende unir el arte, la tradición y la conciencia ambiental. «...Queremos incentivar el uso de materiales reciclables, propiciar la integración de los niños en coros navideños y enviar un mensaje de esperanza, paz y solidaridad...», señaló Camargo. Según el funcionario, cada pesebre será evaluado con parámetros comunes y contará con la visita de la Administración Municipal para el rezo de la novena en los diferentes sectores.

Además de promover la participación ciudadana, el concurso busca proyectar a Paipa como un destino innovador y sostenible. «...Este reconocimiento comunitario será también un espacio para resaltar los valores de nuestra marca ciudad: respirar aquí te hace bien, progresar aquí te hace bien, vivir aquí te hace bien...», destacó el secretario de Gobierno, quien invitó a la comunidad y a los visitantes a disfrutar de la temporada decembrina en el municipio, acompañado de su oferta cultural, gastronómica y turística.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad