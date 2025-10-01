Paipa convoca a concurso navideño de pesebres comunitarios

El municipio de Paipa abrió oficialmente la convocatoria para el concurso navideño «La Navidad que nos mueve», una iniciativa que busca integrar a las 69 Juntas de Acción Comunal en la creación de pesebres comunitarios. El secretario de Gobierno, David Ricardo Camargo, explicó en Caracol Radio que «...la inscripción estará abierta del 1 al 31 de octubre, con un máximo de 30 cupos, y tendrá como base los nueve pilares de la marca Paipa, fortaleciendo la identidad cultural y la sostenibilidad ambiental...».

La propuesta, liderada por la administración municipal, pretende unir el arte, la tradición y la conciencia ambiental. «...Queremos incentivar el uso de materiales reciclables, propiciar la integración de los niños en coros navideños y enviar un mensaje de esperanza, paz y solidaridad...», señaló Camargo. Según el funcionario, cada pesebre será evaluado con parámetros comunes y contará con la visita de la Administración Municipal para el rezo de la novena en los diferentes sectores.

Además de promover la participación ciudadana, el concurso busca proyectar a Paipa como un destino innovador y sostenible. «...Este reconocimiento comunitario será también un espacio para resaltar los valores de nuestra marca ciudad: respirar aquí te hace bien, progresar aquí te hace bien, vivir aquí te hace bien...», destacó el secretario de Gobierno, quien invitó a la comunidad y a los visitantes a disfrutar de la temporada decembrina en el municipio, acompañado de su oferta cultural, gastronómica y turística.