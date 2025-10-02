Estas son las propuestas del precandidato Daniel Quintero para Boyacá

Tunja

Daniel Quintero quien visita Boyacá anunciando su propuesta para la consulta del Pacto Histórico el 26 de octubre anunció qué le propone a los boyacenses. Resaltó la necesidad de industrializar el campo y anunció que, si gana, entregará más de cien mil computadores.

“Para Boyacá son 120.000 computadores que vamos a entregar en los primeros 100 días de Gobierno. 20.000 de esos llegarían a Tunja, 20.000 a Sogamoso, 20.000 a Duitama, el resto son para el resto del departamento, pero además con conexión a internet satelital. Esto no es cuento, yo ya lo hice en Medellín, eso tiene un poder transformador”.

Aseguró que la vida le cambia a la gente cuando tiene acceso a la tecnología.

“Yo estoy convencido que lo que va a pasar es que ese niño con ese computador en esa casa le va a decir al papá venga que es que ya hay un programa, porque Quintero compró a Monómeros y ahí va a haber fertilizantes, insumos o más baratos o incluso en algunos casos gratuitos para desarrollar el campo, acopios, nuevas vías terciarias para Boyacá. Pero más importante que va a poder coger los productos de Boyacá y venderlos directamente a los compradores y no necesariamente venderlos, como ocurre hoy con intermediarios. Crear agroindustria, yo no quiero campesinos, yo quiero agrónomos, empresarios”.

El precandidato dijo que en Boyacá está siendo apoyado por Carolina Rodríguez, aspirante en la lista al Senado del Pacto Histórico.