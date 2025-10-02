Demandan a Anuel AA por presunta agresión en parque temático de Florida

El exponente urbano puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, conocido como Anuel AA, fue demandado por un residente de Florida que lo acusa de haberlo agredido físicamente en el parque acuático Volcano Bay, parte del complejo Universal Orlando Resort.

Según informó el portal Primera Hora de Puerto Rico, la demanda fue presentada por Fernando Dávila, quien asegura que el pasado 25 de abril fue atacado por Anuel y otras cinco personas no identificadas.

El documento legal sostiene que el grupo golpeó al demandante en la cabeza y el cuello sin provocación alguna.

“El demandado incurrió en una conducta extrema y escandalosa al agredir violentamente a la parte demandante en un lugar público”, señala el recurso, radicado por el abogado Michael Singh.

Dávila afirma haber sufrido daños físicos y emocionales, incluyendo ansiedad, humillación, trauma psicológico y miedo a estar en lugares públicos.

La presencia de su madre e hija durante el incidente habría agravado el impacto emocional.

Además de Anuel, el demandante también presentó una reclamación contra Universal Orlando por no garantizar la seguridad en el área del altercado. Solicita una compensación de 50 mil dólares por daños y perjuicios.

Hasta el momento, ni el artista ni sus representantes han emitido declaraciones públicas sobre el caso.