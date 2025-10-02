Neiser Villarreal, gran sorpresa en titular de Colombia para juego ante Noruega por Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 se mide en su segundo partido del Mundial en Chile ante Noruega. Atrás quedó el estreno victorioso ante Arabia Saudita por 1-0 y los esfuerzos se centraron en recuperar el grupo para el segundo reto.

Siga acá EN VIVO el partido Colombia vs. Noruega

Ante el equipo nórdico, el cuadro Tricolor se puede clasificar a octavos de final, pues llegará a 6 puntos. Vale la pena mencionar que para la siguiente fase se clasifican los dos primeros de cada grupo y cuatro mejores terceros.

El XI titular para enfrentar a Noruega

La gran novedad de este once inicial es Neiser Villarreal, quien sale como titular luego de que ante Arabia Saudita ingresara para el segundo tiempo en lugar de Emilio Aristizabal. Justamente al delantero antioqueño lo reemplazará Villarreal en el frente de ataque.

Por su parte, habrá otra modificación respecto a ese primer partido, pues no salió en el equipo titular Luis Landázuri y su lugar lo ocupa otro compañero del conjunto Atlético Nacional: Elkin Rivero.

4-2-3-1: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Kener González, Jordan Barrera, Óscar Perea, Jhon Rentería; Neiser Villarreal.

Nómina titular de Colombia para enfrentar a Noruega / FCF

En desarrollo...