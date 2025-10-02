Alcalde de Pereira aclara dudas sobre alumbrado público; se han instalado más de 20 mil luminarias
Le pide a la ciudadanía tener paciencia en el proceso de modernización que fue bien calificado por la Contraloría General de la República.
Pereira
La Alcaldía de Pereira le salió al paso a las denuncias que se han realizado en contra del contrato de mejoramiento del alumbrado público en Pereira, quienes entregaron un balance de cómo se está ejecutando este contrato por parte de la empresa Ilumina Pereira.
El alcalde Mauricio Salazar dio a conocer que el pasado viernes la Contraloría General de la República finalizó la auditoría que se estaba realizando desde el mes de julio cuando comenzó el contrato y el resultado fue negativo para algún hallazgo.
Mauricio Salazar, alcalde de Pereira
La secretaria de Infraestructura, Diana Osorio, señaló que de 35 mil luminarias que serán renovadas ya se han cambiado más de 20.500, además agregó que es normal que algunas salgan defectuosas, y deben ser cambiadas por el contratista quien corre con ese gasto.
Diana Osorio, secretaria de Infraestructura
La Gerente de la Concesión Ilumina Pereira, Tulia Capella, destacó que cuentan con 300 personas en su equipo operativo y administrativo, con el cual tienen 26 cuadrillas para la instalación y seis cuadrillas para el mantenimiento.
Tulia Capella, gerente de la Concesión Ilumina Pereira
La modernización del alumbrado contempla tres fases: modernización de 27.625 luminarias (reemplazo de todas las obsoletas de sodio), expansión de 4.363 luminarias (es decir ampliar la cantidad de luminarias que tenía la ciudad) y 3.822 luminarias repotenciadas (actualizando su tecnología).
Cabe destacar, que de las 20.580 luminarias instaladas, únicamente se han presentado fallas en 270, lo que es equivalente al 1.3 % del total instalado al momento y que es algo totalmente predecible en un proceso de tal magnitud, y que es un margen mínimo y por debajo del 5 % reglamentado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Línea de Atención a Usuarios
Todos los pereiranos podrán reportar sus inquietudes y solicitudes del alumbrado público en las siguientes líneas de atención.
Correo electrónico:
comunicaciones@iluminapereira.com
Teléfono:
(310) 303 3349
Página web:
https://iluminapereira.com/
Dirección:
CLL 19-9.50 Edificio Diario del Otún, oficina 805B
Canal telefónico gestión social:
(313) 728 1840
(321) 526 2038
(321) 783 5025