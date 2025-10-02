A la cárcel dos militares y una falsa capitán que infiltraron la seguridad del presidente Petro

La tarde de este miércoles 1 de octubre, un juez penal de control de garantías envió a la cárcel al mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, al sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y a Luisa Fernanda Salgado Fernández, por su presunta participación en un entramado ilegal que habría infiltrado el tercer anillo de seguridad del presidente de la República, Gustavo Petro.

El objetiva de la infiltración sería obtener información de seguridad nacional sobre “operaciones en contra de estructuras delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca”.

La investigación de la Fiscalía estableció con ayuda de los uniformados, la falsa capitán habría ingresado en 36 ocasiones al batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 5, ubicado en el Batallón Guardia Presidencial. Así, pudo asistir a reuniones de inteligencia en las que se revelaba información sobre allanamientos contra varias estructuras criminales, incluido el Tren de Aragua.

Por estos hechos, de acuerdo con su posible responsabilidad, fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura, revelación de secreto y fraude procesal.