Uribismo presentará acción popular contra Petro tras expulsión de diplomáticos israelíes de Colombia

Colombia

Ante el anuncio del presidente Gustavo Petro de expulsar a todo el cuerpo diplomático de Israel en Colombia, tras el secuestro de los barcos de la Flotilla de la Libertad, en donde se encontraban dos ciudadanas colombianas, el Centro Democrático anunció medidas judiciales para revertir la decisión.

“El Centro Democrático interpondrá mañana una acción popular en contra del presidente Petro ante la decisión de expulsar del país a toda la Delegación Diplomática de Israel en Colombia. La acción jurídica busca proteger derechos colectivos de los colombianos que se verían afectados a raíz de esta decisión que amenaza gravemente las relaciones entre ambas naciones”, explicaron.

La senadora y precandidata presidencial Paola Holguín comentó que “vemos con enorme preocupación el manejo de las relaciones internacionales por parte del gobierno de Gustavo Petro. Se manejan con criterio de afinidad ideológica que raya en complicidad criminal y no pensando en los intereses superiores de Colombia”.

La congresista cuestionó que “ya teníamos una ruptura de relaciones con Israel, un país que es muy importante para el nuestro en materia de cooperación en seguridad, pero además, un país con el que tenemos un TLC que no ha sido suficientemente aprovechado y que presentaba una gran oportunidad para los productos agrícolas, agroindustriales, industriales y además para el intercambio en temas como ciberseguridad, tecnología y apoyo al sector agropecuario”.