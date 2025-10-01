UPTC inicia reforma para elección democrática del rector

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) dio el primer paso hacia una reforma de su estatuto general con el anuncio de la conformación de una mesa técnica que evaluará posibles cambios, especialmente en el mecanismo de elección del rector. «...Estamos en un momento muy importante en la universidad; hay un consenso en que nuestro estatuto general, que es del año 2005, necesita ser actualizado...», afirmó el ingeniero Luis Gabriel Márquez, decano de la Facultad de Ingeniería y representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior.

La reforma buscará dar mayor participación a los diferentes estamentos universitarios, con el fin de que su voz tenga un efecto real en decisiones clave como la elección del rector. «...La iniciativa viene de varios sectores dentro de la universidad, especialmente de los estudiantes, quienes han liderado históricamente procesos de transformación. Uno de los temas centrales es definir una metodología de elección del rector con voto vinculante...», explicó Márquez.

Aunque la reforma se desarrollará por etapas, el objetivo es avanzar hacia un modelo más representativo y democrático. «...Lo que buscamos es una reforma completa, en donde se le dé una mayor participación a los estamentos y que su voz realmente tenga un reflejo en las decisiones que se tomen...», concluyó el decano, destacando que la discusión apenas comienza, pero ya cuenta con respaldo dentro del Consejo Superior Universitario.