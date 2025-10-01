Sin luz sectores de Barranquilla y Sabanalarga este MIÉRCOLES 1 de octubre: horario de suspensión

La empresa Air-e dio a conocer que por trabajos eléctricos se deberá suspender el servicio de energía en diferentes sectores de Barranquilla y Sabanalarga.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Sin luz en Barranquilla:

Los trabajos en Barranquilla se realizarán en el sector de Campo Alegre para el cambio de un poste y redes eléctricas de baja tensión se realizarán en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el sector de la carrera 40D con la calle 91.

Sin energía en Sabanalarga:

Mientras tanto, en el municipio de Sabanalarga, se intervendrá la red eléctrica en el sector comprendido entre las calles 14A a la 17, con las carreras 15 a la 15, en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Para el caso de la vía Los Límites en zona rural de Luruaco hacia Santa Catalina, se desarrollarán labores de poda, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.