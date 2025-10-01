El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Se cobrará 30% menos en el peaje de Guayabetal”: alcalde José Simón Mejía tras un día de bloqueo

En la tarde del 29 de septiembre se presentó una manifestación en Guayabetal que ocasionó el cierre de la vía al Llano.

Como consecuencia, el 30 de septiembre se registraron cierres preventivos en el kilómetro 0, sector del Uval en Usme, lo que generó alto flujo vehicular y desvíos de rutas de TransMilenio.

Adicionalmente, las autoridades recomendaron a los conductores tomar la autopista Norte y la Transversal del Sisga como ruta alterna hacia Villavicencio.

Tras concertaciones con la ANI, los líderes levantaron el paro y habilitaron el paso en el kilómetro 59+000, permitiendo la evacuación de vehículos represados en los túneles.

En este contexto, el alcalde de Guayabetal, Cundinamarca, José Simón Mejía, estuvo en 6AM para abordar este conflicto que ha afectado en los últimos días a la Vía al Llano.

Noticia en desarrollo....