Gobierno Nacional analizará la ampliación a doble calzada de la vía Bogotá–Villavicencio

A través del Ministerio de Transporte, el Gobierno Nacional anuncia que estudiará la ampliación a doble calzada de la vía Bogotá-Villavicencio con el fin de mejorar la movilidad y reducir el impacto de la emergencia natural en el municipio de Chipaque, Cundinamarca.

“Trabajamos en vías alternas, una de ellas la entrada de Villavicencio a Bogotá por Juan Rey, en un trabajo articulado con Gobernación de Cundinamarca y la Unidad de Mantenimiento de Bogotá para hacer un fresado que permita una rehabilitación rápida y por lo menos funcional de esa vía”, asegura María Fernanda Rojas, ministra de transporte.

Asimismo, Rojas agrega que esta medida se evaluó en el Puesto de Mando Unificado Nacional, donde también se ratificó la continuidad de la estrategia 4x2 que ha permitido mantener la conectividad de la región en medio de las afectaciones.

“Trabajamos con INVIAS y el concesionario en la tarea de ampliar la variante, de manera que pueda prestar, en un plazo cercano, servicio bidireccional y agilizar los tiempos. El 4x2 se mantiene, pero con la expectativa de hacerle unas mejoras importantes”, dijo la ministra.