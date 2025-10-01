Procuraduría llamó a juicio a siete exediles de Bogotá

Bogotá D. C.

La Procuraduría General de la Nación, formuló pliego de cargos contra siete exediles de la localidad Antonio Nariño, en Bogotá, que ejercieron entre 2020 y 2023.

Según la investigación, habrían incurrido en presuntas irregularidades al conformar la terna enviada en 2021 para la designación del alcalde local.

¿Quiénes son los implicados?

Willian Fernando Pinilla.

Carlos Andrés Morales.

Carlos Arturo López.

Vivían del Rosario Moreno.

Víctor Manuel Silva.

Diego Armando López.

Daniela Villamil Arteaga.

Según el ente de control, pese a advertencias sobre inconsistencias en los documentos, habrían validado la postulación de una aspirante que no cumplía con el requisito de arraigo legalmente establecido.

La Procuraduría busca establecer si con esta actuación se vulneraron principios como la transparencia, la moralidad y la eficacia en la función pública. De manera provisional, calificó la conducta como grave, a título de culpa gravísima, por presunta desatención de los deberes reglamentarios y legales.