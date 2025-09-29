Procuraduría llama a juicio a Nicolás Petro por incremento injustificado en su patrimonio

La Procuraduría General llamó a juicio disciplinario a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por el presunto incremento injustificado en su patrimonio en más de mil millones de pesos cuando fue diputado del Atlántico en 2022.

El testimonio de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, es crucial en la formulación de cargos pues habla de finaciación ilegal, inicialmente para la campaña Petro Presidente, no obstante, dichos recursos habrían ido a parar en la compra de una casa en Villa Campestre, Barranquilla, avaluada en mil seiscientos millones de pesos.

El proceso se inició el 2 de marzo de 2023, tras denuncias sobre transferencias de dinero provenientes de fuentes irregulares, entre ellas el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, contratistas de los Llanos y Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca.

“Dinero del cual se habría apropiado para sufragar sus gastos personales y la adquisición de bienes, entre otros señalamientos”, indica la investigación.

Formulación de cargos

Para la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico el exdiputado habría tenido ingresos que no provenían de su actividad en la Asamblea Departamental.

Las pruebas recaudadas incluyen testimonios, movimientos financieros y documentos notariales que evidenciarían el incremento patrimonial cuestionado.

En los testimonios recopilados por la Procuraduría está el de Gabriel Hilsaca, quien asegura haber entregado 400 millones de pesos a Petro Burgos en efectivo entre abril y mayo de 2022.

Asimismo, Petro Burgos y Day Vásques habrían intentado ocultar estos ingresos por medio de un tercero para que hiciera la compra de la costosa vivienda en Villa Campestre.

“Ratifican el hecho que el investigado y su conyuge incrementaron sin justificación alguna su patrimonio e incluso quisieron ocultarlo con la utilización de terceras personas como lo es el señor CÉSAR EMILIO VÁSQUEZ BUENDiA, a través de quien se pretendió adquirir el plurimencionado bien inmueble con recursos que no provenían de la única actividad económica

El Ministerio Público investiga un presunto incremento injustificado en el patrimonio de Petro y explica de manera detallada los gastos en los que incurrió mientras fue diputado.

“A favor propio y de la señora DAYSSURIS DEL CARMEN VÁSQUEZ CASTRO, durante la vigencia 2022 en la suma de MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS ($1.189.732.000), debido a que tuvo ingresos netos por su actividad económica como diputado por valor de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($ 219.925.000) y realizó gastos por valor de MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS“, indica la Procuraduría.