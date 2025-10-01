Precio del dólar en Venezuela HOY 1 de octubre: así comienza para el último trimestre de 2025

Comienza el último trimestre del 2025 en medio de una compleja situación económica en Venezuela por cuenta de la continua depreciación del bolívar. Esto no solamente hace que la moneda se vuelva menos competitiva frente a otras divisas, incluyendo el dólar, sino que también lleva a que muchos ciudadanos no cuenten con el poder adquisitivo suficiente para contar con los bienes y servicios que requieren.

Desde marzo de 2022, el salario mínimo en Venezuela se ha mantenido en 130 bolívares. Esta cifra asciende hasta los 160 bolívares si se toman en cuenta los bonos de alimentación y de guerra entregados por el gobierno de Nicolás Maduro. Si bien hay quienes logran un ingreso mucho más alto, resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, especialmente en alimentación.

Por otra parte, hay varios productos en territorio venezolano que están dolarizados, por lo que tienden a subir de precio cuando se presenta una escasez de la divisa en el mercado oficial. Esta situación se agrava mucho más ante la alta demanda que tiene por parte de los ciudadanos, quienes buscan adquirir la mayor cantidad posible para evitar los efectos de la inflación.

En cuanto al comercio exterior, Venezuela se ha visto afectada por las sanciones impuestas por Estados Unidos, especialmente en medio de la tensión entre los presidentes Donald Trump y Nicolás Maduro, lo que no le permite exportar petróleo a mercados como el norteamericano o europeo. A raíz de esto, el país ha acudido a otros como China o Rusia con tal de vender el crudo a un precio más bajo de lo habitual.

Así se cotiza el precio del dólar en Venezuela este 1 de octubre de 2025

Según reporta por el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar comienza el mes de octubre con una cotización de 179,4308 bolívares. Esto representa un nuevo aumento con respecto a la cifra con la que cerró septiembre (177,6143 bolívares).

Una situación similar ocurre con las demás divisas que se manejan en el país. En su reporte, el BCV señaló los siguientes valores.

Euro: 210,51359748 bolívares.

210,51359748 bolívares. Yuan chino: 25,20626536 bolívares

25,20626536 bolívares Lira turca: 4,31618701 bolívares

4,31618701 bolívares Rublo ruso: 2,17447335 bolívares.

¿Cómo están las tasas de cambio en Venezuela para este 1 de octubre de 2025?

En su informe, el Banco Central de Venezuela también indicó los valores que manejan las diferentes casas de cambio para aquellos ciudadanos interesados en hacer transacciones con bolívares. Estos son:

Banesco: 175,6555 bolívares por compra y 181,4688 bolívares por venta.

175,6555 bolívares por compra y 181,4688 bolívares por venta. BBVA Provincial: 177,9999 bolívares por compra y 180,4346 bolívares por venta.

177,9999 bolívares por compra y 180,4346 bolívares por venta. BanCaribe: 177,5346 bolívares por compra y 178,7083 bolívares por venta.

177,5346 bolívares por compra y 178,7083 bolívares por venta. Banco Nacional de Crédito: 177,4459 bolívares por compra y 179,4866 bolívares por venta.

177,4459 bolívares por compra y 179,4866 bolívares por venta. Banco Exterior: 178,2418 bolívares por compra y 179,5867 bolívares por venta.

178,2418 bolívares por compra y 179,5867 bolívares por venta. Otras Instituciones: 178,6976 bolívares por compra y 179,5263 bolívares por venta.

Cabe señalar que el pasado 8 de agosto, el precio del dólar en Venezuela superó la cifra del salario mínimo (sin contar las bonificaciones entregadas por el gobierno). Sin embargo, alcanzó el umbral de los 160 bolívares el pasado 15 de septiembre.