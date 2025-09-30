Trump no descarta intervención en suelo venezolano y confirma que han neutralizado 4 narcolanchas

La reunión de alto nivel del Departamento de Defensa con cientos de generales y oficiales de una estrella y superiores en una base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia inició con las palabras del general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, quien afirmó que las fuerzas militares del país deben prepararse para la guerra.

“Vivimos tiempos dinámicos y potencialmente peligrosos. Nuestros adversarios ya no se alinean, sino que están aliados, y debemos alinearnos con igual determinación y unidad. Aun cuando luchamos por la paz y la buscamos, debemos estar preparados para la guerra”, dijo el general Caine, un abrebocas de la nueva directriz del jefe del Pentágono en la administración Trump.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que “a partir de ahora, la única misión del recién restaurado Departamento de Guerra es esta: Luchar. Prepararse para la guerra y prepararse para ganar”, dijo el jefe del Pentágono.

Agregó que Estados Unidos no quiere la guerra “porque queremos la paz. Solo quienes están dispuestos a librar una guerra para defenderla merecen la paz. Por eso el pacifismo es tan ingenuo y peligroso... o proteges a tu pueblo y tu soberanía, o te someterás a algo o a alguien”, dijo el jefe del Pentágono.

A los enemigos de Estados Unidos

Hegseth envió un mensaje a las naciones consideradas enemigas de Estados Unidos, “si nuestros enemigos deciden tontamente desafiarnos, serán aplastados por la violencia, precisión y ferocidad del Departamento de Guerra. En otras palabras, a nuestros enemigos, ¡FAFO! Si es necesario, nuestras tropas pueden traducirles eso”, una advertencia que podría traducirse “moléstanos y afrontarás las consecuencias”.

El presidente Donald Trump también se pronunció y resaltó sus planes para ampliar las fuerzas militares del país. Resaltó que se comprometió a gastar $1Billón de dólares en las fuerzas armadas en 2026. Agregó que “hemos alcanzado el 106% de nuestros objetivos de reclutamiento para el año, y ese es el mejor resultado en mucho más de una generación”.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. EFE/EPA/HOW HWEE YOUNG / HOW HWEE YOUNG Ampliar

Trump amplio sobre cómo invertirá el nuevo presupuestos, “ampliaremos la Armada de los Estados Unidos con al menos 19 barcos el próximo año, incluyendo submarinos, destructores, buques de asalto y de guerra, y serán muchos más a medida que avancemos”.

Todo esto ocurre en medio de crecientes tensiones globales con Venezuela, China, Rusia y Oriente Medio.

Foco en Venezuela

Trump afirmó que “Biden permitió que entrara gente de prisiones, instituciones mentales, narcotraficantes, asesinos. Tuvimos 11.488 asesinatos permitidos en nuestro país”, agregó que “muchos vinieron de Venezuela. Venezuela vació su población carcelaria en nuestro país. Por eso tienen al Tren de Aragua, una de las peores pandillas de la historia”.

Nicolás Maduro y ejército venezolano/ via Getty Images Ampliar

Por lo que aseguró que “estamos restableciendo el necesario enfoque en derrotar las amenazas en el hemisferio occidental. En toda esta región, a los cárteles terroristas se les ha permitido librar una campaña implacable de muerte y destrucción en nuestro país... Bajo nuestro liderazgo, el ejército es ahora el filo de la navaja en la lucha contra este siniestro enemigo”.

Trump advirtió que “si intentan envenenar a nuestra gente, te eliminaremos. Ese es el único idioma que entienden...”

El mandatario afirmó que “hemos recuperado el principio fundamental de que defender la patria es la primera y más importante prioridad de los militares (...) Debemos ser tan fuertes que ninguna nación se atreva a desafiarnos, tan poderosos que ningún enemigo se atreva a amenazarnos, y tan capaces que ningún adversario pueda siquiera pensar en vencernos”.

Más temprano Trump confirmó que Estados Unidos estaría revisando los carteles por tierra, y no niega la posibilidad de realizar ataques en territorio venezolano. “Veremos qué pasa con Venezuela. Venezuela ha sido muy peligrosa con las drogas y otras cosas, y han sido muy, muy peligrosas. Así que veremos qué pasa”.

También confirmó que hasta el momento Estados Unidos ha neutralizado un total de cuatro narcolanchas en el Sur del Caribe, provenientes de Venezuela, desde el despliegue de ocho buques de guerra en el Sur del Mar Caribe.