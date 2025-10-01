Precio del dólar en Colombia HOY, 1 de octubre, según el TRM del Banco de la República

Precio del dólar hoy en Colombia sigue aumentando: así abrió la TRM este martes 6 de mayo de 2025

Recientemente, se dio a conocer que el presidente Trump impondrá aranceles del 100% para aquellas productoras que no realicen películas dentro del territorio estadounidense, esto quiere decir que, si el film no es grabado en dicho territorio, el aumento en los intereses será enorme.

Incluso, anunció que también se le colocará esta reglamentación medicamentos de marca. Todas estas medidas, de cierta forma, a largo plazo, afecta a varios países, pues la producción de medicamentos, entretenimiento y demás, se verán cada vez más ajustados.

Lea también: Trump impondrá aranceles del 100% a medicamentos de marca: “una oportunidad para Colombia”

¿Cuándo comienzan a regir estas políticas arancelarias?

Según informó el presidente Donald Trump, estas políticas arancelarias comenzaran este 1 de octubre, así lo declaró: “impondremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa ESTÉ CONSTRUYENDO su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos”.

Por otro lado, también anunció que para aquellos camiones pesados fabricados en otros países del mundo, tendrán un impuesto arancelario adicional del 25%, pues su objetivo principal es apoyar la fabricación propia. Asimismo, resaltó que estas medidas se están llevando a cabo para mantener la seguridad nacional.

Cierre del dólar en Colombia

El precio del dólar presentó un incremento de 17 pesos colombianos, estableciéndose así en los 3,918 COP por cada dólar estadounidense, esto según la información presentada en la página web del grupo aval. Un recordatorio es que estos valores se actualizan cada día después de la 1 de la tarde, mientras, esta es la cotización del cierre en este día.

Le puede interesar: Donald Trump impondrá aranceles del 100% a películas hechas en el extranjero

Precio del dólar en Colombia para este 1 de octubre

En Colombia, el precio del dólar ha tenido una tendencia a la baja desde septiembre, pues se ha cotizado por debajo de los $4.000 pesos colombianos. Esto ha significado, para algunos comerciantes que importan productos e insumos del exterior, una disminución en los costos.

Asimismo, el TRM del Banco de la República estableció que para este 1 de octubre, el precio del dólar hoy en Colombia es de $3.923 pesos, representando un aumento de $22 pesos, puesto que el día de ayer, 30 de septiembre, su cotización fue de $3.901 pesos colombianos.

Precio del dólar en las principales ciudades de Colombia

La compra y venta de dólares dependerá de la cotización del día, y también, de los precios que establezca cada casa de cambio, según la ciudad en la que se encuentre, así se cotiza para este 1 de octubre en las principales ciudades del país:

Bogotá D.C. - Te compran: $3,830 | Te venden: $3,940

- Te compran: | Te venden: Medellín - Te compran: $3,780 | Te venden: $3,940

- Te compran: | Te venden: Cali - Te compran: $3,800 | Te venden: $3,980

- Te compran: | Te venden: Cartagena - Te compran: $3,750 | Te venden: $3,980

- Te compran: | Te venden: Cúcuta - Te compran: $3,830 | Te venden: $3,870

- Te compran: | Te venden: Pereira - Te compran: $3,730 | Te venden: $3,800

Otras noticias: MinDefensa confirmó la incautación de más de 3 millones de dólares falsos en Bucaramanga