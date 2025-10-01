Nuevo cierre en el sur de Bogotá por obras Metro: conozca los cambios viales

Bogotá D. C.

A partir del miércoles 1 de octubre, cerrará la calzada sur de la av. Villavicencio sobre la carrera 85A.

Para mitigar el impacto de esta medida, se realizará contraflujo en el sentido oriente-occidente de esta avenida en la localidad de Kennedy, cerca al Portal de las Américas.

Es decir que en la calzada norte de este corredor vial, entre la carrera 85A y la carrera 82A, el tráfico también fluirá del occidente al oriente. La Secretaría Distrital de Movilidad resalta que el paso peatonal en el sector no tendrá cambios.

Foto: Secretaría de Movilidad Ampliar

Obras Metro: ¿Por qué cierra la calzada sur de la av. Villavicencio sobre la carrera 85A?

El Distrito informa que este cierre se debe a la construcción de las vigas pórtico de la primera línea del Metro de Bogotá.

Estas estructuras, en su mayoría, se ubican en las curvas del trazado de esta línea y son necesarias para distribuir la carga del viaducto de 24 kilómetros.

La Secretaría de Movilidad destaca que los horarios de trabajo para la construcción de estas vigas serán: entre semana de 10:00 p. m. a 4:00 a. m., mientras que los fines de semana, los trabajos empezarán el sábado desde las 2:00 p. m. y se extenderán hasta el lunes a las 5:00 a. m.