Mono Zabaleta calienta motores: Lanza “Pa’ que les duela”, antesala de su nuevo álbum

El reconocido cantante vallenato Mono Zabaleta estrena Pa’ que les duela, una canción de su autoría que narra, con humor y picardía, la historia de un hombre decidido a conquistar a una mujer comprometida.

El videoclip, grabado en Valledupar, recrea una parranda tradicional, resaltando la esencia festiva del género.

En la producción destaca el acordeonero Daniel Maestre, quien incorpora su famoso “pase de moda”, movimiento que se ha viralizado en redes sociales.

Este lanzamiento llega tras una intensa gira por Colombia, reafirmando el lugar de Zabaleta como uno de los exponentes más sólidos del vallenato actual.

Con este sencillo, el artista promete un álbum cargado de sabor y raíces, sin perder la innovación que lo caracteriza. Pa’ que les duela ya está disponible en todas las plataformas digitales.