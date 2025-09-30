Farándula

Maluma conquista Billboard: con “Bronceador” y arrasa en la radio Estadounidense

El ídolo global logra su vigésimo quinto #1 en Latin Airplay y emociona con su presentación en vivo

MALUMA BRONCEADOR NUMERO 1 CREDITOS PAOLA ESPAÑA

El astro colombiano Maluma vuelve a hacer historia en la música latina. Su más reciente sencillo, “Bronceador”, se posicionó en el #1 de tres listados de Billboard: Latin Airplay, Latin Pop Airplay y Latin Rhythm Airplay, marcando así su vigésimo quinto número uno en el Latin Airplay Chart.

“Me siento muy feliz y agradecido con mis fans y con todos en la radio que han ayudado a que ‘Bronceador’ sea un éxito”, expresó el artista, destacando que este logro lo motiva a seguir creando música con el corazón.

La canción, escrita por Maluma junto a reconocidos compositores y producida por MadMusick, Ily Wonder y Los Jacobz, es una celebración de la alegría latina, con un ritmo contagioso que evoca los días soleados y las pistas de baile.

El pasado jueves, Maluma ofreció una presentación espectacular de “Bronceador” en Premios Juventud, donde su carisma y energía cautivaron al público. El performance fue uno de los más aclamados de la noche.

Además, el artista recibió dos nominaciones al Latin GRAMMY 2025 por “Cosas Pendientes” y “Si Tú Me Vieras”, reafirmando su versatilidad y talento en la industria musical. La ceremonia se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas.

Con más de 64 millones de seguidores en Instagram y una carrera que incluye giras mundiales, éxitos globales y participaciones en cine y animación, Maluma continúa consolidándose como uno de los ídolos más influyentes de la música latina.

