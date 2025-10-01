Más de mil millones de pesos fueron hurtados de una joyería en Ocaña

Ocaña

Robo millonario a joyería en Ocaña. Delincuentes hurtaron más de mil millones en joyas y dinero en efectivo.

El hecho se presentó en horas de la madruga, cuando al menos dos delincuentes aprovecharon la soledad de la noche, para tumbar una pared, ingresar al local comercial Joyería Ofir y hurtar joyas de oro, de plata y diamantes.

Así mismo, los delincuentes aprovecharon para hurtar dinero en efectivo que había en esta joyería. Se estima que el monto total de lo hurtado supera los mil millones de pesos.

Las autoridades indicaron que ya tienen identificado el vehículo donde se transportaron los delincuentes. Además, en las cámaras de seguridad, quedó registrado el rostro de uno de ellos y fue expuesto por la misma joyería en redes sociales.

En las redes sociales de esta joyería, aseguraron que, por recomendaciones de las autoridades, el establecimiento será nuevamente abierto al público, hasta el día de mañana 2 de octubre, a las dos de la tarde.