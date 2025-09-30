Felipe Peláez estrena: “Sin Saber Que Me Espera” junto a Elder Dayán y la voz legendaria de Diomedes

En una noche inolvidable desde el Movistar Arena de Bogotá, Felipe Peláez celebró sus 20 años de carrera con una versión majestuosa de “Sin Saber Que Me Espera”, acompañado por Elder Dayán y la voz inmortal del Cacique de la Junta, Diomedes Díaz.

Gracias a la tecnología, el público pudo revivir la emoción de escuchar a Diomedes en vivo, en una experiencia cargada de nostalgia y sentimiento.

“Fue mágico ver la reacción de la gente al escuchar la voz de Diomedes y verla en pantalla”, expresó Peláez.

Elder Dayán, visiblemente conmovido, agregó: “Siempre será bonito escuchar la voz de mi padre”.

Este lanzamiento hace parte de una producción audiovisual histórica que recopila los éxitos que han marcado la carrera de Peláez, reafirmando su compromiso con el folclor colombiano y su deseo de crear momentos que perduren.