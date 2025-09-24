Tras aprobación de Presupuesto, Benedetti anuncia que gobierno presentará ley de financiamiento

En las últimas horas, el Gobierno consiguió que las comisiones económicas del Congreso aprobaran en primer debate el presupuesto de 2026 por 546.9 billones de pesos, tras una reducción de 10 billones.

El acuerdo se logró al comprometerse a eliminar artículos que habían generado polémica con la oposición. Según el Ministerio de Hacienda, la inversión para 2026 será de 85 billones, el pago de la deuda ascenderá a 102 billones y el funcionamiento a 359.3 billones.

De esta manera, los sectores con mayores recursos serán educación con 81.4 billones, salud con 74.6, defensa con 63.3, trabajo con 52.5 y registraduría con 6.4 billones. En este contexto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que gobierno presentará ley de financiamiento.

En desarrollo...