Fiscalía pide condena en contra del hombre que amenazó al presidente Gustavo Petro en 2021
Óscar Fernando Fetecua Rusinque le envió amenazas de muerte cuando era senador de Colombia Humana.
El pasado 23 de marzo de 2021, a través de Twitter (hoy X), Óscar Fernando Fetecua Rusinque, le envió amenazas de muerte al presidente Gustavo Petro, cuando era para ese momento senador y candidato a la Presidencia.
Tras la denuncia del jefe del Estado, la Fiscalía le abrió investigación al ciudadano y le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. El proceso judicial avanzó y Fetecua Rusinque enfrenta un juicio oral.
La mañana de este miércoles 1 de octubre, el ente acusador pidió al juez 36 de Conocimiento que emita un sentido de fallo condenatorio en su contra.
En una audiencia pasada, el viernes 4 de julio, Petro fue llamado a declarar.
Durante su intervención recordó que la amenaza la recibió junto a “los miembros de mi familia que me acompañaban, menores de edad como mi hija Antonella”. Y que, en ese momento “decidí que había que demandar. Era un delito indudable”.
Advirtió que, “hay una línea roja entre la discusión política, el debate, los argumentos, las posiciones diferentes y la amenaza de muerte”.
Los mensajes amenazantes que le llegaron a Petro
- “Si toma Petro el poder, aparecen de nuevo las AUC y lo bajan del poder como debe ser muerto en bolsas negras”, trinó Fetecua.
- “Ya estoy alistando viaje o un arma por si aparece Petro se le da de baja”.