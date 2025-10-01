Fiscalía pide condena en contra del hombre que amenazó al presidente Gustavo Petro en 2021

El pasado 23 de marzo de 2021, a través de Twitter (hoy X), Óscar Fernando Fetecua Rusinque, le envió amenazas de muerte al presidente Gustavo Petro, cuando era para ese momento senador y candidato a la Presidencia.

Tras la denuncia del jefe del Estado, la Fiscalía le abrió investigación al ciudadano y le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. El proceso judicial avanzó y Fetecua Rusinque enfrenta un juicio oral.

La mañana de este miércoles 1 de octubre, el ente acusador pidió al juez 36 de Conocimiento que emita un sentido de fallo condenatorio en su contra.

En una audiencia pasada, el viernes 4 de julio, Petro fue llamado a declarar.

Durante su intervención recordó que la amenaza la recibió junto a “los miembros de mi familia que me acompañaban, menores de edad como mi hija Antonella”. Y que, en ese momento “decidí que había que demandar. Era un delito indudable”.

Advirtió que, “hay una línea roja entre la discusión política, el debate, los argumentos, las posiciones diferentes y la amenaza de muerte”.

Los mensajes amenazantes que le llegaron a Petro