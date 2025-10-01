Justicia

Fiscalía pide condena en contra del hombre que amenazó al presidente Gustavo Petro en 2021

Óscar Fernando Fetecua Rusinque le envió amenazas de muerte cuando era senador de Colombia Humana.

FOTODELDIA GRAF7366. SEVILLA (ESPAÑA), 30/06/2025.-

FOTODELDIA GRAF7366. SEVILLA (ESPAÑA), 30/06/2025.- / Chema Moya (EFE)

El pasado 23 de marzo de 2021, a través de Twitter (hoy X), Óscar Fernando Fetecua Rusinque, le envió amenazas de muerte al presidente Gustavo Petro, cuando era para ese momento senador y candidato a la Presidencia.

Tras la denuncia del jefe del Estado, la Fiscalía le abrió investigación al ciudadano y le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. El proceso judicial avanzó y Fetecua Rusinque enfrenta un juicio oral.

La mañana de este miércoles 1 de octubre, el ente acusador pidió al juez 36 de Conocimiento que emita un sentido de fallo condenatorio en su contra.

En una audiencia pasada, el viernes 4 de julio, Petro fue llamado a declarar.

Durante su intervención recordó que la amenaza la recibió junto a “los miembros de mi familia que me acompañaban, menores de edad como mi hija Antonella”. Y que, en ese momento “decidí que había que demandar. Era un delito indudable”.

Advirtió que, “hay una línea roja entre la discusión política, el debate, los argumentos, las posiciones diferentes y la amenaza de muerte”.

Los mensajes amenazantes que le llegaron a Petro

  • “Si toma Petro el poder, aparecen de nuevo las AUC y lo bajan del poder como debe ser muerto en bolsas negras”, trinó Fetecua.
  • “Ya estoy alistando viaje o un arma por si aparece Petro se le da de baja”.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad