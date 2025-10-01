Feria Icetex llega a Cúcuta

Cúcuta

El ICETEX continúa su recorrido por las regiones del país, llevando oportunidades reales de acceso a educación superior, orientación y acompañamiento directo a las comunidades. En esta ocasión la Feria de Oportunidades ‘ICETEX Impulsa’ llega a Cúcuta, los días jueves 2 y viernes 3 de octubre.

La feria permitirá brindar asesoría personalizada a estudiantes y sus familias, a docentes y comunidad educativa sobre las diferentes alternativas de financiación que ofrece la entidad, becas, fondos condonables y créditos. También, asesoría personalizada de Comunidad ICETEX sobre formación y bienestar; educación financiera, fortalecimiento de habilidades para el empleo y competencias digitales.

“Nuestro compromiso es el de llegar con nuestros servicios a las regiones del país, para que los estudiantes conozcan de primera mano las opciones de financiación que ofrece la entidad para el acceso, permanencia y graduación en educación superior. También brindarles asesoría sobre educación financiera y mecanismos que le permitirán tener un acceso más seguro a la vida universitaria”, afirmó el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez, sobre esta participación institucional.

La cita en Cúcuta será en la Universidad Simón Bolívar, sede 2 (Calle 11 # 2E-68, Barrio Latino), en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Jornada de Soluciones en Norte de Santander

Igualmente, quienes residen en cualquier municipio del departamento de Norte de Santander y tienen dificultades económicas para cumplir con las cuotas del crédito educativo del ICETEX, en esta feria podrán lograr acuerdos con la entidad y acceder a beneficios especiales, como la condonación de hasta el 100 % de intereses corrientes vencidos y de moratorios. Estas personas podrán acudir a la feria y realizar dicho acuerdo, y, al cumplirlo, gozarán de los beneficios mencionados.

26.542 beneficiarios activos en el departamento.

• 19.333 con crédito condonable (Fondos en Administración).

• 7.170 con crédito reembolsable en el país y el exterior.

• 39 con beca internacional o programas de movilidad.

ICETEX en Cúcuta

15.747 beneficiarios activos en el municipio.

• 11.335 con crédito condonable (Fondos en Administración).

• 4.382 con crédito reembolsable en el país y el exterior.

• 30 con beca internacional o programas de movilidad.

A través de www.icetex.gov.co, la comunidad en general puede conocer más información sobre procesos y ofertas de becas, fondos en administración y créditos que brinda el ICETEX, para estudios de pregrado y posgrado, dentro y fuera del país. Todos los trámites ante la entidad se realizan de manera directa, sin costo y sin intermediarios.