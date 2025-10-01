El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, lideró recorrido por la Revolución de las Obras en Montería

Colombia

El pasado 25 de septiembre, el gobernador del departamento de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, recorrió los principales frentes de trabajo de la Revolución de las Obras en Montería, con el objetivo de constatar los avances del Plan Masivo de Pavimentación, una iniciativa que impacta la vida de miles de monterianos y consolida a la capital cordobesa como una ciudad moderna y competitiva.

La Revolución de las Obras es uno de los ejes centrales del plan de gobierno de Zuleta; pues el Plan Masivo de Pavimentación contempla la intervención de 8.000 metros lineales de vías en diferentes barrios de la capital cordobesa, acompañados de parques, espacios recreativos y equipamientos que fomentan la cohesión social.

En ese sentido, este plan ya cuenta con un avance del 35% en todos sus frentes de trabajo, generando bienestar y calidad de vida entre los monterianos, por lo que al respecto se pronunció el mandatario departamental: “Estas obras son más que cemento y asfalto, significan bienestar, comercio, deporte y espacios de encuentro para las familias. Montería está viviendo una transformación histórica y no vamos a detenernos”, afirmó.

Además, durante la visita a estas obras, el gobernador Zuleta destacó que estos proyectos van más allá de un escenario deportivo o una calle pavimentada: “Queremos que estos lugares se conviertan en espacios familiares y motivos para reunirse en casa para mejorar sus condiciones”, añadiendo que Montería está cambiando su rostro con infraestructura que genera oportunidades, dinamiza la economía y mejora la calidad de vida de todos: “Esta es la verdadera revolución de Córdoba y seguiremos trabajando barrio por barrio para que cada monteriano sienta el progreso en su puerta”, concluyó.

¿Qué avances se destacan?

A continuación, le contamos algunos datos de los sectores que cuentan con grandes avances en sus obras: