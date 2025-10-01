Docentes en riesgo: FOMAG rompe contrato de salud en Boyacá, Meta y Casanare

Miles de maestros quedaron sin cobertura tras la terminación del convenio con JERSALUD, mientras el sindicato declara alerta máxima y exige soluciones urgentes.

El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) confirmó la terminación del contrato de cápita y evento con JERSALUD S.A.S., decisión que dejó sin cobertura inmediata de salud a docentes y sus familias en 20 municipios de Boyacá, Meta y Casanare. La medida, notificada en la noche del 30 de septiembre y efectiva desde el 1 de octubre de 2025, generó preocupación en el magisterio, que advierte un escenario de vulnerabilidad mientras se define un nuevo operador.

En un comunicado oficial, JERSALUD explicó que la decisión fue unilateral y que, como consecuencia exclusiva de esta notificación, se vio obligada a suspender la prestación del servicio desde el 1 de octubre.

La entidad aseguró que desde mayo de 2024 implementó de manera continua el modelo de atención integral en salud y seguridad en el trabajo para el magisterio, con indicadores positivos en calidad, oportunidad y pertinencia. También lamentó que las propuestas del FOMAG no consideraran factores críticos como la dispersión geográfica de los municipios atendidos, la exclusividad del modelo diseñado para el sector, la pirámide poblacional del magisterio y las particularidades del régimen especial.

De acuerdo con Germán Niño, secretario de Salud y Prestaciones Sociales de la Junta Directiva Departamental, la suspensión del contrato obedece a la falta de consenso en las negociaciones de tarifas durante septiembre. Ante la coyuntura, la Junta Departamental de Sindimaestros declaró el «...estado de alerta máxima...», y anunció gestiones en Bogotá para presionar soluciones a nivel nacional.

JERSALUD, por su parte, reiteró su disposición a renegociar bajo criterios técnicos y actuariales que garanticen continuidad y calidad, mientras que el sindicato pidió la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Secretaría de Salud Departamental para proteger el derecho fundamental a la salud de los maestros y sus familias.

