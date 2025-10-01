La ANI anunció que se levantan bloqueos en la vía al llano tras llegar a acuerdos
Las protestas en esta vía se realizaron por parte de la comunidad y los transportadores exigiendo mayores acciones para recuperar esta carretera
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Oscar Torres, anunció que se llegaron a acuerdos con el comité de paro de esta vía, luego del paro que realizaron transportadores de carga y habitantes de esta zona que se han visto afectados por el cierre desde el 6 de septiembre en esta vía.
Sobre los acuerdos pactados
- Peajes: se aplicará tarifa diferencial para todas las categorías mientras se mantenga la emergencia.
- No se tendrá control de peso en las básculas para el transporte de carga a excepción de la carga extra dimensionada.
”Se pactaron unos compromisos en beneficio de todos y en beneficio también puntualmente de los transportadores”, agregó Torres.
La concesión de esta vía, Coviandina, informó que ya se reinició el tráfico en este corredor.