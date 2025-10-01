La ANI anunció que se levantan bloqueos en la vía al llano tras llegar a acuerdos

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Oscar Torres, anunció que se llegaron a acuerdos con el comité de paro de esta vía, luego del paro que realizaron transportadores de carga y habitantes de esta zona que se han visto afectados por el cierre desde el 6 de septiembre en esta vía.

Sobre los acuerdos pactados

Peajes: se aplicará tarifa diferencial para todas las categorías mientras se mantenga la emergencia.

se aplicará tarifa diferencial para todas las categorías mientras se mantenga la emergencia. No se tendrá control de peso en las básculas para el transporte de carga a excepción de la carga extra dimensionada.

”Se pactaron unos compromisos en beneficio de todos y en beneficio también puntualmente de los transportadores”, agregó Torres.

La concesión de esta vía, Coviandina, informó que ya se reinició el tráfico en este corredor.