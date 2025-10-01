Economía

La ANI anunció que se levantan bloqueos en la vía al llano tras llegar a acuerdos

Las protestas en esta vía se realizaron por parte de la comunidad y los transportadores exigiendo mayores acciones para recuperar esta carretera

La ANI anunció que se levantan bloqueos en la vía al llano tras llegar a acuerdos

Manuela Navarro

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Oscar Torres, anunció que se llegaron a acuerdos con el comité de paro de esta vía, luego del paro que realizaron transportadores de carga y habitantes de esta zona que se han visto afectados por el cierre desde el 6 de septiembre en esta vía.

Sobre los acuerdos pactados

  • Peajes: se aplicará tarifa diferencial para todas las categorías mientras se mantenga la emergencia.
  • No se tendrá control de peso en las básculas para el transporte de carga a excepción de la carga extra dimensionada.

”Se pactaron unos compromisos en beneficio de todos y en beneficio también puntualmente de los transportadores”, agregó Torres.

La concesión de esta vía, Coviandina, informó que ya se reinició el tráfico en este corredor.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad