Comisión de la ONU es retenida por el ELN en el Catatumbo

Catatumbo.

Una comisión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) fue retenida durante aproximadamente 40 minutos en un retén ilegal del ELN, ubicado en la vereda Villa del Carmen, en la vía que comunica el municipio de Tibú con El Tarra, en Norte de Santander.

El incidente involucró a cuatro personas que se movilizaban en un vehículo: el conductor y tres funcionarios de la UNODC.

Durante la retención, los hombres armados obligaron a los integrantes de la comisión a permanecer en el lugar mientras realizaban verificaciones.

Tras este episodio, la comisión pudo continuar su desplazamiento y actualmente se encuentra a salvo en el casco urbano de Tibú.

Autoridades locales y representantes de la ONU confirmaron que no se registraron daños físicos a los involucrados.

El hecho evidencia los riesgos que persisten en algunas zonas del Catatumbo debido a la presencia de grupos armados ilegales, y subraya la necesidad de garantizar corredores seguros para misiones internacionales y el tránsito de la población civil en la región.