Colombia vs. Noruega, por Mundial Sub-20: fecha, hora y cómo seguir partido de posible clasificación

La Selección Colombia inició con el pie derecho su camino en el Mundial Sub-20. El equipo de César Torres se impuso 1-0 en su estreno ante Arabia Saudita, gracias a un gol de Óscar Perea tras asistencia de Jordan Barrera.

Así fue el primer triunfo de Colombia en Chile

Sin lugar a dudas, un resultado clave para las aspiraciones de la Tricolor en el campeonato, pues un triunfo en su segunda salida dejaría muy encaminada la clasificación a octavos de final, ya que llegaría a 6 puntos en el Grupo F. El hecho de que quede sellado el boleto a la próxima fase, dependerá también del marcador en el segundo partido correspondiente a la zona.

Vale la pena mencionar que a octavos de final clasifican los dos primeros de cada grupo (son 6 grupos) y los cuatro mejores terceros de la instancia inicial.

Colombia vs. Noruega, duelo de ganadores por la fecha 2

El encuentro entre la Tricolor y el cuadro europeo es uno de los mejores de la fecha 2 del campeonato, pues enfrenta a dos ganadores en la primera jornada. Los nórdicos se impusieron, también por la mínima diferencia, a Nigeria, uno de los equipos que siempre tienen buen plantel en esta categoría.

Este será el rival europeo número 18 para Colombia en la categoría sub-20, ya que nunca se habían enfrentado. Del Viejo Continente, con el que más veces se había medido, es Francia, en cinco ocasiones.

Posible XI de Colombia

Si bien Colombia se vio por momentos superado en el primer juego ante Arabia Saudita, el propio técnico César Torres explicó que se debió a una cuestión de nervios del debut y no hubo un lunar claro en cuanto a rendimiento individual. En ese orden de ideas, equipo que gana no se cambia y lo más seguro es que la titular sea la misma.

4-2-3-1: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Luis Landazuri, Kener González; Jordan Barrera, Óscar Perea, Jhon Rentería y Emilio Aristizábal.

¿Cuál es la convocatoria completa de Colombia?

Arqueros: Jordan García (Fortaleza), Alexéi Rojas (Arsenal FC - ING), Luis Mena (Atlético Huila)

Defensas: Simón García Valero (Atlético Nacional), Julián Bazán Medina (Deportivo Pereira), Yeimar Mosquera (Aston Villa - ING), Weimar Vivas (Red Bull Bragantino - BRA), Carlos Sarabia Barrios (Millonarios), Juan Arizala (Independiente Medellín)

Volantes: Elkin Rivero (Atlético Nacional), Luis Landázuri (Atlético Nacional), Kener González (América de Cali), Royner Benítez (Águilas Doradas), José Cavadía (América de Cali), Joel Romero (América de Cali), Jordan Barrera Herrera (Botafogo - BRA),

Delanteros: Jhon Rentería Arias (Sarmiento ARG), Joel Canchimbo (Junior FC), Óscar Perea (AVS Futebol - POR), Neiser Villarreal (Millonarios), Emilio Aristizábal (Fortaleza CEIF)

Cuándo, a qué hora y cómo seguir Colombia vs. Noruega

El partido tendrá lugar este jueves 2 de octubre desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia). El juego se disputará en el Estadio Fiscal de Talca, Chile, con capacidad para 17 mil espectadores.

Usted podrá disfrutar de este partido en el minuto a minuto de caracol.com.co. La transmisión de televisión estará a cargo de DSports y DGO.