Definidos los grupos de los dos equipos colombianos en la Copa Libertadores Femenina 2025

Deportivo Cali es Bicampeón del fútbol profesional femenino en Colombia, las leonas fueron finalistas de la Liga 2025, lo que les aseguró un boleto a la Copa Libertadores femenina que se disputará del 2 al 18 de octubre en Buenos Aires, Argentina.

Los estadios que acogerán esta competición son Nuevo Francisco Urbano de Morón y el Florencio Sola de Banfield, en los que 16 clubes representarán a diez Asociaciones Miembros de la Conmebol. Los dos representantes colombianos irán a ratificar el crecimiento del fútbol femenino en el país en este torneo, Santa Fe en la edición anterior fue finalista y cayó ante Corinthias.

Le podría interesar: Palmarés de Liga Femenina: Cali desea igualar a Santa Fe en la cima de los máximos ganadores

El pasado 4 de septiembre se celebró el sorteó correspondiente a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores Femenina que definió los rivales de los equipos colombianos. Tras conocerse el representante 1 y 2 del país, así quedaron los grupos.

Así las cosas, los rivales de Deportivo Cali, las vigentes campeonas de la Liga Colombiana 2025, serán Libertad (Paraguay), Club Nacional Football (Uruguay) y Universidad de Chile, pertenecientes al grupo D.

Por su parte, Independiente Santa Fe, como subcampeonas de Colombia y del continente, se medirán a Corinthians (Brasil), vigentes campeonas, Independiente del Valle (Ecuador) y Always Ready (Bolivia) del grupo A.

Lea también: Liga Colombiana Femenina: Así quedó la tabla de goleadoras luego del bicampeonato del Deportivo Cali

El sistema de esta competencia, será una sola ronda partidos en la fase inicial. Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, avanzando así a la instancia que definirá los semifinalistas del campeonato.

La primera presentación de las leonas será el jueves 2 de octubre, ante el representante Boliviano a partir de las (6:00 p.m hora colombiana). Así mismo, el primer compromiso del equipo caleño será el viernes 3 de octubre ante Libertad, a partir de las 2:00 p.m.