Bad Bunny se toma el Super Bowl: ¿qué prepara el Conejo Malo para el show más visto del planeta?

Presentación de Bad Bunny durante la ceremonia 63 de los premios Grammy( Gettyimages )

El anuncio se hizo oficial con un video grabado en Vega Baja, Puerto Rico, el pueblo natal de Benito Antonio Martínez Ocasio. “Estuve guardando este secreto durante tanto tiempo…”, confesó el artista en entrevista con Apple Music, donde reveló que recibió la llamada de Jay-Z mientras entrenaba: “Después de colgar hice 100 pull-ups, no necesitaba más pre-workout. Fue muy especial”.

El espectáculo, producido por Roc Nation y patrocinado por Apple Music, se transmitirá por NBC y busca superar el récord de audiencia de 133,5 millones alcanzado en 2025. Se espera un montaje de alto impacto con coreografías, efectos visuales y posibles invitados sorpresa.

Entre las canciones más mencionadas por los fans para el setlist están Tití Me Preguntó, Me Porto Bonito, Dakiti y Callaíta.

Reacciones positivas: Figuras como Shakira y Jennifer Lopez, con quienes Bad Bunny compartió escenario en 2020, celebraron la noticia.

“Bienvenido de nuevo al Super Bowl. ¡Aquí va mi gente latina!”, escribió Shakira en Instagram.

Bruno Mars también lo felicitó: “¡Ve por ellos, Bad Bunny!”. En redes sociales, miles de usuarios destacaron el valor simbólico de tener a un artista latino en el evento más visto del año.

También puede leer: Chika Di la colombo estadounidense que creó un himno para los migrantes

No todos aplaudieron la elección. Algunos analistas deportivos cuestionaron si la NFL prioriza el espectáculo sobre el público tradicional del fútbol americano.

Además, sectores conservadores criticaron que el artista cante en español y su postura contra las políticas migratorias en EE.UU., calificando la decisión como “woke”.

(“woke” En este contexto, “woke” es un término en inglés que se usa de forma polémica. Originalmente significaba “estar despierto” o “consciente” frente a temas sociales como racismo, igualdad y derechos humanos.

Sin embargo, en los últimos años, algunos sectores lo usan de manera despectiva para criticar decisiones que consideran “excesivamente progresistas” o “políticamente correctas”).

Bad Bunny adelantó que será su única presentación en Estados Unidos en 2026, tras excluir al país de su gira por temor a redadas del ICE. “Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el halftime show del Super Bowl”, afirmó en su comunicado.

La producción promete un espectáculo que combine orgullo cultural, innovación visual y la energía que lo ha convertido en uno de los artistas más influyentes del mundo.