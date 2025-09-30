Chika Di la colombo estadounidense que creó un himno para los migrantes

La artista colombo-estadounidense Chika Di trae este nuevo tema llamado “Muros (Walls)”, un poderoso nuevo sencillo que fusiona beats electrónicos elegantes, ritmos latinos y una narrativa cargada de emoción, consolidando uno de sus lanzamientos más audaces hasta la fecha.

Anclado en la frase “In the middle of it all, we stand tall (En medio de todo, nos mantenemos erguidos)”, el tema reflexiona sobre lo que significa aferrarse a la alegría, la identidad y la conexión humana frente a la división. Escrita desde su propia vivencia como mujer bicultural construyendo su camino lejos de casa, Muros (Walls) es a la vez personal y colectiva.

“La canción nació de un lugar muy profundo”, comparte Chika Di. “A veces dejamos todo: la comodidad, la familia, lo conocido, para perseguir algo más grande. Pero incluso en medio de todo eso, el amor sigue siendo posible. De eso se trata Muros: de mantenerse firme sin dejar de ser sensible.”

Chika Di comentó a Caracol Radio que nació en Medellín, luego migró a Estados Unidos, sola “como dicen aquí sin inspección”... “Somos latinos y eso es lo que le inyecta ese corazón a Estados Unidos”

﻿El videoclip oficial amplía esa visión. Filmado con una lente cinematográfica, entrelaza el camino de Chika Di con representaciones dramatizadas basadas en historias reales de inmigrantes latinos en EE.UU. Desde imágenes poderosas de protesta hasta momentos íntimos de perseverancia y triunfo, el mensaje es claro:

Muros (Walls) no es solo una canción, es una realidad compartida, un grito de lucha y un recordatorio de todo lo que se ha logrado.

A nivel sonoro, la canción mezcla texturas electrónicas modernas con matices afrocaribeños, mostrando el talento de Chika Di para fusionar influencias globales dentro de un pop latino cargado de emoción. Producida por Michael Costanzo (Good Bear), con instrumentación de un equipo cercano de colaboradores, Muros (Walls) tiene peso, pero nunca pierde el ritmo.

Desde el inicio de su carrera solista en 2020, Chika Di ha trazado un camino único dentro de la música latina independiente. Su voz cruda, cálida y enraizada en su herencia colombiana ha sonado en series como Euphoria, Generation, Gentefied, y en una campaña nacional de McDonald’s para el Mes de la Herencia Hispana. Antes de lanzarse como solista, giró por más de una década con La Misa Negra, compartiendo escenario con Bomba Estéreo, Julieta Venegas, Ana Tijoux, Mon Laferte y Flor de Toloache.