¿David Luna busca consenso? Impulsa recolección de firmas por Cárdenas y Oviedo para elecciones 2026
El senador y precandidato presidencial David Luna aseguró que el este país necesita equipos para dialogar y realizar consensos de cara a las elecciones de 2026
08:18
Senador David Luna. Foto: (Colprensa Prensa Senado).
El precandidato David Luna confirmó en 6AM de Caracol Radio que ha decidido que sus equipos de voluntarios, además de recoger sus propias firmas, también recolecten las de Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas para la contienda electoral de 2026.
Luna enfatizó que la política en Colombia debe basarse en la suma de esfuerzos, especialmente cuando se trata de figuras que considera “tan buenas, tan decentes” como Cárdenas y Oviedo. Él mismo, al recoger firmas, pregunta a los ciudadanos si también firmarían por ellos.
Aunque Cárdenas y Oviedo están avanzados en su proceso de recolección de firmas, el senador señaló que considera importante que las personas tengan la opción de apoyar a los precandidatos que él “admira profundamente” y que cree que pueden aportar mucho al país.
Respecto a la posibilidad de una unión para una candidatura, Luna comentó que ha hablado con los dos, así como con otras personas. Añadió que está dispuesto a buscar una unión en torno a quienes han ejercido una oposición:
“Yo estoy absolutamente listo a ver de qué manera generamos una unión en torno de quien con respeto, con decencia hemos hecho la oposición. La oposición en el entendido, pues que hay un gobierno que yo respeto, pero que tengo grandes diferencias con él y creo que tenemos la capacidad de expresar sentido común, obviamente evidencia”.
