6AM6AM

Programas

¿David Luna busca consenso? Impulsa recolección de firmas por Cárdenas y Oviedo para elecciones 2026

El senador y precandidato presidencial David Luna aseguró que el este país necesita equipos para dialogar y realizar consensos de cara a las elecciones de 2026

¿David Luna busca consenso? Impulsa recolección de firmas por Cárdenas y Oviedo para elecciones 2026

¿David Luna busca consenso? Impulsa recolección de firmas por Cárdenas y Oviedo para elecciones 2026

08:18

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Senador David Luna. Foto: (Colprensa Prensa Senado).

Maria José Castro

El precandidato David Luna confirmó en 6AM de Caracol Radio que ha decidido que sus equipos de voluntarios, además de recoger sus propias firmas, también recolecten las de Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas para la contienda electoral de 2026.

Luna enfatizó que la política en Colombia debe basarse en la suma de esfuerzos, especialmente cuando se trata de figuras que considera “tan buenas, tan decentes como Cárdenas y Oviedo. Él mismo, al recoger firmas, pregunta a los ciudadanos si también firmarían por ellos.

Aunque Cárdenas y Oviedo están avanzados en su proceso de recolección de firmas, el senador señaló que considera importante que las personas tengan la opción de apoyar a los precandidatos que él “admira profundamente” y que cree que pueden aportar mucho al país.

Respecto a la posibilidad de una unión para una candidatura, Luna comentó que ha hablado con los dos, así como con otras personas. Añadió que está dispuesto a buscar una unión en torno a quienes han ejercido una oposición:

“Yo estoy absolutamente listo a ver de qué manera generamos una unión en torno de quien con respeto, con decencia hemos hecho la oposición. La oposición en el entendido, pues que hay un gobierno que yo respeto, pero que tengo grandes diferencias con él y creo que tenemos la capacidad de expresar sentido común, obviamente evidencia”.

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad