Vive Claro: IDIGER advierte riesgos estructurales y estudios se conocerán hasta finales de Octubre

Colombia

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) advirtió que las graderías del escenario Vive Claro presentan vibraciones que “pueden comprometer la integridad, estabilidad y seguridad de la estructura”. Según los documentos, los estudios de medición de vibraciones y carga dinámica, necesarios para evaluar completamente el estado de la estructura, solo estarán disponibles al finalizar octubre de 2025.

Cancelación del concierto de Kendrick Lamar

El concierto de Kendrick Lamar fue suspendido porque no se realizó la prueba de carga dinámica, considerada clave para garantizar la seguridad de los asistentes. El informe interno del IDIGER señala que “las vibraciones excesivas no solo generan molestias a los usuarios, sino que pueden comprometer la integridad, estabilidad y seguridad de la estructura”.

Documentación y procedimientos

El 25 de septiembre, la entidad emitió un documento de “no cumple final” debido a que la promotora no presentó todos los soportes técnicos relacionados con estudios de suelos, estructuras móviles, cargas vivas y medidas de mitigación de ruido. Aunque la promotora volvió a radicar documentación el 26 de septiembre, IDIGER reiteró la necesidad de más tiempo para completar los estudios.

#BOGOTÁ | Nuevos documentos del @IDIGER demuestran que solo hasta finales de octubre se conocerán los estudios de medición de vibraciones y carga dinámica del escenario Vive Claro.



La cancelación del concierto de Kendrick Lamar se dio por la falta de esta prueba, que según la… pic.twitter.com/igdknwyJZE — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 30, 2025

A pesar de estas advertencias técnicas, la Alcaldía mantiene programado el concierto de Guns N’ Roses para el 7 de octubre. Según los documentos, hasta que los estudios adicionales se concluyan y se implementen las medidas correctivas, “no hay condiciones de seguridad para la utilización de las graderías del escenario”.