Capturan a integrantes de banda delincuencial señalados de hurto en manada

Capturado "Los Truchas", señalados de robo en manada en Cúcuta. / Foto: Mecuc.

Cúcuta

Las autoridades lograron desarticular el grupo delincuencial “Los Trucha”, dedicado al hurto en manada en la ciudad de Cúcuta y su Área Metropolitana.

Las capturas de estas personas se llevaron a cabo en dos diligencias de allanamiento y registro en distintos sectores de la ciudad.

Los capturados fueron identificados como Gabriel Ortega; Adrián Gómez; y Frank Trespalacios, todos de nacionalidad colombiana, quienes cumplían roles de atracadores en la organización.

Según las autoridades, estas personas están vinculadas a más de 60 hurtos durante el año, con injerencia en los barrios Claret, Motilones, Ospina Pérez y Comuneros.

“Este operativo representa un golpe contundente contra quienes pretenden sembrar el miedo. Sacamos de circulación a delincuentes que atentaban contra la seguridad de nuestros ciudadanos; ahora enfrentan la justicia y la pérdida de su libertad”, aseguró el coronel Jimmy Arley Belálcazar, Subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Los capturados fueron cobijados con medida privativa de la libertad en centro penitenciario.