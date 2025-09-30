¡Sucre, epicentro literario del Caribe! IV Feria del Libro promete ser una “Escena de la Cultura”

La Feria del Libro de Sucre va del 1 al 4 de octubre.

El departamento de Sucre se prepara para convertirse nuevamente en el epicentro literario del Caribe con la celebración de la IV Feria del Libro de Sucre, que este año se desarrollará bajo el lema “Escenas de la Cultura” del 1 al 4 de octubre.

Liderada por la Gobernación de Sucre a través del Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes, la feria busca consolidar al departamento como un referente nacional en lectura, tradición oral y creación literaria.

La programación, que contará con más de 70 actividades, tendrá como escenarios principales el Parque Comercial Guacarí, la Biblioteca Departamental José Elías Curi Lambraño y la Casa del Libro Total.

Programación diversa y con invitados estelares

La IV Feria del Libro de Sucre ofrecerá espacios para todos los públicos, incluyendo talleres de escritura y fomento de lectura para niños, jóvenes y adultos, conferencias académicas de alto nivel, recitales poéticos, presentaciones de libros y una muestra comercial que reflejará la riqueza cultural de la región.

El evento contará con la participación de 12 editoriales nacionales y 6 editoriales locales, además de 2 librerías, generando un ecosistema dinámico para el libro y la lectura.

Entre los invitados de gran alcance que engalanarán la feria se encuentran:

Edgar Álvarez , reconocido como “Se lo explico con plastilina” , artista plástico y animador que utiliza las redes sociales para la educación.

, reconocido como , artista plástico y animador que utiliza las redes sociales para la educación. Gonzalo Valderrama, escritor, cuentero y pionero del stand-up comedy en Colombia, famoso por entrelazar literatura, humor y crítica social.

Además, los días 2 y 3 de octubre se desarrollará el II Encuentro de Narradores de la Tradición Oral, un vibrante homenaje a la memoria popular que reunirá a 22 cuenteros, decimeros y cantadores de vaquería de la región Caribe.

Compromiso con la cultura y proyección regional

La gobernadora Lucy García Montes expresó su orgullo por la iniciativa: “Esta feria es un orgullo para Sucre porque reafirma nuestro compromiso con la cultura, la educación y la inclusión. Es una invitación a encontrarnos con la palabra y a fortalecer nuestra identidad cultural. Invitamos a todo el país a vivir esta fiesta que es de todos”.

Por su parte, Katia Romero Iriarte, gerente del Fondo Mixto, destacó que con el lema “Escenas de la Cultura abrimos espacios para que lectores, creadores y comunidad se encuentren.”

Tras el éxito de la edición 2024, que registró más de 4.300 asistentes y ventas superiores a 20 millones de pesos, la expectativa para este 2025 es superar esos resultados y consolidar a Sucre como un referente cultural del país.