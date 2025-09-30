Alcalde (E) de Bucaramanga revocó tres nombramientos de jefes de control interno

Bucaramanga

El alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Sánchez, decidió revocar tres nombramientos que había dejado listos el exalcalde Jaime Andrés Beltrán antes de ser notificado de salida de su cargo por doble militancia. Estas tres personas iban a cumplir funciones como jefes de control interno de la dirección de tránsito, el Isabu y el Inderbu.

Justo antes de que se diera la salida de Beltrán, el concejal de Bucaramanga, José David Cavanzo había advertido sobre estos nombramientos que se estaban haciendo y aseguró que era algo que se estaba haciendo con afán y de manera oculta.

“Los decretos de nombramiento fueron con fecha del 19 de septiembre, un día después de que se confirmara la salida del alcalde por parte del Consejo de Estado, pero publicados solo a la media noche del 22 de septiembre cuando nosotros hicimos la denuncia”, señaló el corporado.

Agregó el concejal que con la revocatoria de estos nombramientos se estaría demostrando que se hizo con afán y no se cumplió con los requisitos, la verificación de los antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales de las personas que se iban a nombrar en estos cargos.