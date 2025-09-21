Mundial de ciclismo de ruta: Así le fue a los colombianos en la prueba contrarreloj

Walter Vargas en la prueba contrarreloj éltie masculina del Mundial de Ciclismo de Ruta. (Photo by Joan Cros - Corbis/Getty Images) / Joan Cros - Corbis

Este domingo se llevaron a cabo las pruebas contrarreloj de las categorías élite, tanto hombres como en damas, del Mundial de Ciclismo de Ruta, el cual se lleva a cabo en Ruanda. Los ganadores de la jornada no representaron mayor sorpresa.

En la categoría femenina, la suiza Marlen Reusser se quedó con la medalla de oro, con un tiempo de 43.09.34, superando por 52″ a la neerlandesa Anna Van Der Breggen y por 1′04″ a la también neerlandesa Demi Vollering.

Entretanto, en los hombres, el belga Remco Evenepoel logró su tercer oro consecutivo, con un tiempo de 49.46.03, superando por 1′14″ al australiano Jay Vine y por 2′36″ a su compatriota Ilan Van Wilder. La sorpresa sin duda fue el cuarto lugar del esloveno Tadej Pogacar, a 2′37″.

¿Cómo le fue a los colombianos?

Colombia contaba con un representante tanto en la categoría masculina como en la femenina. En las damas, Diana Peñuela ocupó el puesto 24 a 5′21″ de la campeona; por su parte, Walter Vargas tuvo una gran actuación que se vio disminuida por un problema mecánico, ocupando el puesto 14 a 4′04″.

¿Qué viene ahora en el Mundial?

Este lunes se llevarán a cabo las pruebas contrarreloj Sub-23. El sábado será la prueba de ruta élite femenina; mientras que el certamen concluirá el domingo 28 de septiembre con la prueba de ruta élite masculina.