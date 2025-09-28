Egan Bernal abandona la prueba elite del Mundial de Ciclismo en Ruanda: esta fue la razón

Golpe a la aspiración de Colombia en el Mundial de Ciclismo que se disputa en Ruanda. Egan Bernal se retiró de la prueba elite de ruta y con ello se puso fin a la ilusión que había de que el zipaquireño, líder de la Selección Colombia, lograra una buena posición en la competición por la camiseta arcoíris.

El pedalista del Ineos Grenadiers se encontraba a más de cinco minutos de diferencia con relación al lote de favoritos, situación que lo alejó de los puestos de lucha por el título, lo que llevó a que tomara la decisión de abandonar la competencia a 85 kilómetros de la meta.

¡EGAN BERNAL NO VA MÁS!



El líder de la Selección Colombia se retiró del Campeonato Mundial de Ruta Élite en Ruanda a menos de 85 kilómetros para la meta.



Egan ya perdía más de cinco minutos con el lote principal. #CiclismoAsiDSPORTS pic.twitter.com/H0pi2poJsU — DSPORTS (@DSports) September 28, 2025

Rivera y Vargas también se bajaron de la bicicleta

Casi que siguiendo los pasos de Egan, Brandon Rivera y Walter Vargas, también representantes de Colombia en el Mundial, decidieron retirarse de la prueba. De esta manera, quedó solo en la carretera Harold Tejada, quien llegó a esta carrera luego de ser el mejor colombiano en la Vuelta España.

La prueba consiste en un recorrido de 267.5 kilómetros en Kigali, capital de Ruanda. En esa distancia, se trazó un circuito de 15 vueltas en el que hubo algunos repechos exigentes en los que los favoritos lograron marcar la diferencia.

En desarrollo...