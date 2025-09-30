Pipe Bueno y Luis Vega lanzan “No Tengo el Valor”: una balada ranchera que nace desde la verdad

Después de una experiencia inolvidable en Santa Cruz, Bolivia, el cantante colombiano Pipe Bueno presenta oficialmente su nuevo sencillo “No Tengo el Valor”, una colaboración con el artista boliviano Luis Vega que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El tema, una balada ranchera directa y emocional, se aleja de la nostalgia para instalarse en el terreno de la honestidad: ese momento en que el amor ya no basta y decir la verdad se vuelve inevitable.

La canción fue escrita por los propios Pipe y Luis, y producida por Yohan Usuga, uno de los nombres más influyentes en la evolución del sonido regional colombiano en la última década.

Con un arreglo sobrio y una interpretación que prioriza la emoción sobre el artificio, los artistas construyen un diálogo musical que no busca consolar, sino expresar lo que muchos callan.

El video oficial, dirigido por Samuel Villegas, fue grabado en Santa Cruz y se convirtió en un fenómeno espontáneo. Lo que iba a ser una filmación convencional terminó siendo un encuentro masivo con la gente, luego de una convocatoria abierta en redes sociales.

Cientos de personas se reunieron para presenciar un show improvisado, con Pipe y Luis cantando en vivo, sin filtros ni escenografía. Ese momento quedó inmortalizado como parte del videoclip, que captura la esencia colectiva y emocional del lanzamiento.

Este estreno marca un nuevo capítulo en la narrativa artística de Pipe Bueno, quien en 2025 ha mantenido una intensa actividad con proyectos como Vives con Mariachi y sencillos como Dime Que Prefieres. En No Tengo el Valor, el artista apuesta por una estética más íntima, reafirmando su versatilidad y conexión con el público, además su participación en Popular al Parque ante mas de 25 mil personas ratifican el éxito del artista.

Por su parte, Luis Vega consolida su presencia en el panorama regional con una colaboración que traspasa fronteras y refleja el tipo de alianzas que nacen desde la música, no desde la estrategia. Su participación en este tema confirma su crecimiento como voz emergente de la música popular latinoamericana.