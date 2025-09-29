Doja Cat llega a Bogotá con su Tour Ma Vie: confirmado en el Movistar Arena el 15 de febrero 2026

La superestrella global Doja Cat ha confirmado su esperado regreso a Colombia como parte de su ambiciosa gira mundial Tour Ma Vie, con una presentación única el 15 de febrero de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá.

Este show forma parte de la etapa latinoamericana de su tour, que también incluye paradas en São Paulo, Buenos Aires, Santiago, Lima y Ciudad de México.

La gira promociona su quinto álbum de estudio, Vie, lanzado el 26 de septiembre de 2025, un trabajo introspectivo y audaz que marca una nueva etapa creativa para la artista.

El disco incluye colaboraciones con SZA y sencillos como Jealous Type, interpretado recientemente en los MTV Video Music Awards junto al legendario saxofonista Kenny G.

Doja Cat, cuyo nombre real es Amala Dlamini, ha sido reconocida con un Premio Grammy, seis MTV VMAs y múltiples éxitos en los charts globales.

Su sencillo Paint The Town Red fue la primera canción de rap en alcanzar el #1 del Billboard Hot 100 en 2023, y también lideró el Billboard Global 200 durante cuatro semanas consecutivas.

La preventa exclusiva para clientes Davivienda comenzará el lunes 6 de octubre a las 10:00 a.m., mientras que la venta general estará disponible desde el miércoles 8 de octubre a las 10:00 a.m. a través de www.TuBoleta.com.

Los fans también pueden consultar detalles adicionales en www.dojacat.com, donde se anuncian experiencias VIP y merchandising oficial.

Con una puesta en escena que promete fusionar moda, visuales de alto impacto y una energía arrolladora, el concierto de Doja Cat en Bogotá se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del primer semestre de 2026.