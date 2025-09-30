Personero de Cuítiva gana tutela y hablará ante la Asamblea de Boyacá

Luego de más de dos meses de disputa legal, la justicia falló a favor del personero de Cuítiva, Fabio Araque Álvarez, quien deberá ser escuchado por la Asamblea Departamental de Boyacá en una sesión formal el próximo 1 de octubre. «…Se buscó que se garantizara el derecho fundamental a la participación ciudadana y al debido proceso administrativo, y ese derecho fue concedido en primera instancia por el juzgado de Cuítiva y ratificado en segunda instancia por el juzgado civil del circuito de Sogamoso…», explicó Araque.

El personero intervendrá en el marco de un debate de control político sobre obras de infraestructura vial que, según afirma, la Gobernación prometió pero no ejecutó. «…Voy como defensor de los derechos humanos, no como actor político, para exigir el cumplimiento de fallos judiciales que ordenaban obras en vías del municipio de Cuítiva y que, pese a los anuncios, no se han realizado…», señaló Araque, refiriéndose al convenio firmado con Tierra Sua, entidad mixta encargada de las obras.

El fallo de tutela también responde a lo que el personero considera un precedente negativo de la Asamblea al impedir su intervención. «…Queremos dejar claro que todos los funcionarios públicos debemos actuar conforme a la Constitución y la ley. Fue preocupante que un derecho fundamental se le negara no a un ciudadano común, sino a un delegado del Ministerio Público…», recalcó Araque, haciendo un llamado a recuperar la confianza en las instituciones a través del cumplimiento de la ley.