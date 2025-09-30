Padres de familia de jardín en La Calera señalan negligencia por parte de las profesoras // Caracol Radio

Debido a la extraña muerte del bebé de 11 meses en el jardín Arts & Kids en el municipio de La Calera, algunos padres y madres de familia que tienen a sus hijos en el mismo lugar señalaron que habría presuntas negligencias en el trato hacia los menores.

“Alexander llegaba con la colita quemada, llegaba con chichones. Ellas (las profesoras) siempre evadían en general estas situaciones, no había una respuesta contundente”, aseguró Laura Padilla lo que le ocurría también a su hermano menor.

De acuerdo con Laura, la familia de los menores hacían observaciones por hematomas, por pañalitis, por laceraciones, pero ninguna de las directoras, que son las mismas profesoras, respondían algo en concreto.

Le puede interesar: Madre del bebé de 11 meses que murió La Calera cuestionó comportamiento de las profesoras

Además, muchas veces las personas veían a los niños solos en la zona verde del jardín sin acompañamiento. “Algunas veces los niños estaban afuera y ellas estaban adentro. Entonces la respuesta era como no, entramos un momento”, contó Laura.

Sin embargo, estas quejas los padres y madres de familia no llegaron a las autoridades locales.

“Revisando tanto en la Secretaría de Gobierno como en la Comisaría de Familia, no tenemos ningún tipo de queja o de comentario negativo o de alguna falla en el procedimiento que está haciendo este centro donde estaban los niños”, indicó el alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández.

Vea también: Estos son los funcionaros de Colombia sin visa de EE.UU: impacto y consecuencias de la tensión Petro - Trump

El mandatario hizo un llamado a la ciudadanía a que cuando se presenten este tipo de casos sean reportados inmediatamente a las autoridades para evitar que las situaciones puedan llegar a ser más delicadas.

Art & kids es un jardín que funciona desde hace poco más de 7 años y tenía una cuota mensual por 450.000 pesos. Está ubicado cerca a los patios de vehículos del municipio. Y al parecer las docentes vivían ahí en el mismo predio.