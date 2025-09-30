El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El progresismo no tiene como competirle al dinero ni a las estructuras de Quintero: Gustavo Bolívar

El exsenador, Gustavo Bolívar, volvió a sonar dentro del Pacto Histórico al exigir que Carolina Corcho e Iván Cepeda unan fuerzas antes de la consulta interna.

En un video difundido en X, advirtió que la candidatura de Daniel Quintero representa un riesgo para el progresismo, al que acusa de carecer de compromiso real con las luchas sociales.

Desde la perspectiva de Bolívar, quien renunció a su aspiración presidencial para apoyar a Cepeda, denunció que la entrada del exalcalde de Medellín “dinamitó” al movimiento. Aunque no compite, aseguró que seguirá dando la pelea para preservar la esencia del proyecto político.

En este contexto, Bolívar pasó por los micrófonos de 6AM para profundizar en estas disputas internas que se desarrollan antes de la consulta.

En desarrollo...