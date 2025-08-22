Alcalde Dumek Turbay inauguró 50 comedores comunitarios en toda Cartagena

Cartagena

En su apuesta por reducir la inseguridad alimentaria y el hambre en la ciudad, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero, reactivó y amplió la estrategia de comedores comunitarios, con el propósito de garantizar una ración de comida diaria a más de 5500 personas en situación de vulnerabilidad.

El lanzamiento de esta nueva fase fue liderada por el mismo alcalde Dumek Turbay en el barrio Olaya Herrera, sector Central, quien destacó la importancia de esta estrategia para la dignidad y bienestar de las comunidades más necesitadas, especialmente vulnerables frente a la inseguridad alimentaria.

“Queremos que casi seis mil cartageneros tachen el hambre de su lista de preocupaciones diarias. El hambre es uno de los principales problemas que prometimos mitigar desde campaña, por medio de una ‘Lucha frontal contra el hambre’, alimentando de forma inclusiva, completa y focalizada a quienes más lo necesitan. Una alimentación con todos los golpes, a diario y de puertas abiertas”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

El Distrito suministra a cada comedor los alimentos necesarios para una semana, de lunes a viernes, mientras que las organizaciones comunitarias son las encargadas de su preparación y distribución en caliente a la población beneficiaria.

La estrategia llega con 50 comedores, ampliando la cobertura a más de 5.700 beneficiarios diarios, de lunes a viernes. La atención se prioriza en niños, niñas, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con discapacidad que enfrentan condiciones de alta inseguridad alimentaria, aumentando así la capacidad operativa y el impacto social de la iniciativa.

Los beneficiarios, niños, adultos mayores y padres de familia del sector de Olaya donde está ubicado el comedor resaltaron el impacto positivo de la estrategia en sus vidas, la cual permitirá tachar el hambre en su día a día.

“Le doy gracias a Dios y a la Alcaldía de Cartagena por este comedor que tanto necesitábamos. Aquí no solo se apoya a la infancia, también a los adultos mayores, y eso es una bendición para toda la comunidad. Mi hijo llega todos los días feliz, diciéndome que está comiendo bien y comida variada. Agradezco al alcalde por este apoyo que está llegando a los barrios de Cartagena y pido a Dios que programas como este sigan creciendo, porque son una esperanza para muchas familias”, manifestó Yuli Ospina Hernández, madre de un niño beneficiario.

Los comedores comunitarios están distribuidos en toda la ciudad, incluyendo zonas rurales e insulares: 9 en la Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte, 17 en la Localidad 2 de la Virgen y Turística, y 24 en la Localidad 3 Industrial de la Bahía, focalizados en los sectores con mayores necesidades.

A la par de esta estrategia, la administración distrital se articulará con la Fundación Alimentar Colombia y la Fundación Kadosh en la implementación del programa “Cartagena, Hambre Cero”. Esta iniciativa busca mitigar la inseguridad alimentaria y reducir el desperdicio de alimentos mediante la recuperación de excedentes provenientes del mercado de Bazurto, hoteles, restaurantes y casas de eventos. De esta manera, se evitará que toneladas de comida en buen estado terminen en la basura y, en cambio, serán destinadas a la alimentación de familias vulnerables, contribuyendo también a la lucha contra la desnutrición infantil en Cartagena.